Первый отказоустойчивый квантовый компьютер будет запущен уже в 2024 году

Стартап QuEra, основанный Гарвардским университетом, анонсировал свои планы по созданию первого в мире отказоустойчивого квантового компьютера до конца 2024 года. Проект представляет собой значительный прорыв в области разработки квантовых машин и обещает решить проблему нестабильности кубитов.

Квантовый компьютер QuEra будет состоять из 256 физических кубитов и 10 логических кубитов, которые помогут снизить количество ошибок в квантовых вычислениях.

Кубиты являются основными элементами квантового компьютера и позволяют проводить параллельные вычисления, в отличие от классических компьютеров, которые работают последовательно.

Однако кубиты являются крайне нестабильными, и их отказы представляют серьезную проблему для масштабирования квантовых компьютеров.

QuEra заявляет, что им удалось значительно снизить частоту ошибок в кубитах с помощью квантовой коррекции. Они использовали избыточность данных и дублирование вычислительных процессов, чтобы обеспечить отказоустойчивость системы.

Новые кубиты QuEra представляют собой значительный прогресс по сравнению с предыдущими достижениями в области квантовых вычислений.

Их частота ошибок составляет всего 0,5% при использовании 48 логических кубитов. Это существенное улучшение по сравнению с частотой ошибок 2,9%, продемонстрированной лабораторией квантового искусственного интеллекта Google в 2023 году.

QuEra планирует запустить квантовый компьютер с более чем 10 тысячами физических кубитов и 100 логическими кубитами к 2026 году.

Они уверены, что их система превзойдет по вычислительной мощности любой современный суперкомпьютер. Этот прорыв в области квантовых вычислений открывает новые перспективы для различных научных и технологических областей, где требуется обработка огромных объемов данных и выполнение сложных вычислений.