Первый чип на новой архитектуре Arm v9 будет выпущен MediaTek в конце 2021 года

По словам генерального директора Arm Саймона Сегарса, первый чип, основанный на новой архитектуре Arm v9, будет выпущен MediaTek в конце этого года.

Выступая во время основного доклада на проходящем в настоящее время виртуальном Computex 2021, Сегарс сказал, что MediaTek является одним из первых партнеров Arm по разработке чиповых решений на основе новой архитектуры Armv9. По словам Сегарса, новая архитектура Armv9 обеспечит повышенную производительность и безопасность, а также функции искусственного интеллекта.

Ранее в этом году компания Arm представила свою новую архитектуру Armv9, которая, по мнению производителя процессоров IP, станет основой для следующих 300 миллиардов чипов на базе Arm. Новый Armv9 ориентирован на безопасность, обеспечивая при этом более высокую производительность, а также возможности цифровой обработки сигналов и машинного обучения.

Новые процессорные ядра Armv9 включают конструкции ЦП Cortex-X2, -A710 и -A510, а также конструкции графических процессоров Mali-G710, -G510 и -G310. По заявлению компании, первые процессоры Armv9 Cortex предназначены для широкого круга потребительских устройств для различных рабочих нагрузок и вариантов использования и предназначены для достижения пределов производительности и эффективности.