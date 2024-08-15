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Первый бюджетный Tecno Pad представлен на рендерах с характеристиками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Tecno пока официально не объявляла о запуске своего бюджетного планшета, но инсайдеры уже узнали подробности, в том числе и создали на основе имеющихся данных рендеры.

Первый бюджетный Tecno Pad представлен на рендерах с характеристиками

Портал Naija Android Arena опубликовал подробности о готовящемся к выпуску планшете TECNO Pad, включая качественные рендеры и ключевые характеристики.

Планшет получит 10,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280×800 пикселей. За производительность будет отвечать процессор MediaTek Helio G80, в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и накопителями на 128 или 256 ГБ.

Первый бюджетный Tecno Pad представлен на рендерах с характеристиками

Среди особенностей — аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой 18-ваттной быстрой зарядки. Основная камера будет 13 МП, а фронтальная — 5 МП.

TECNO Pad также будет поддерживать LTE (опционально), Bluetooth 5.1, USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход, а также работать на Android 14 с оболочкой HiOS UI.

О стоимости модели информации не приводят, но судя по характеристикам это будет устройство из бюджетного сегмента.

Первый бюджетный Tecno Pad представлен на рендерах с характеристиками

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