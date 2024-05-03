Первые устройства на базе Snapdragon 8 Gen 4 могут выйти уже в октябре

Компания Qualcomm продолжает держать в секрете подробности о следующем флагманском мобильном процессоре Snapdragon 8 Gen 4. Однако утечки информации и слухи постепенно раскрывают больше деталей о нем.

Согласно последним данным, первые телефоны с этим процессором могут появиться уже в октябре. В сети распространили видео, в котором показали инженерный образец Snapdragon 8 Gen 4, проходящий бенчмарковое тестирование.

Во время теста в AnTuTu процессор набрал 1 769 083 балла, что ниже, чем у текущего поколения Snapdragon 8 Gen 4.

Однако это, скорее всего, связано с тем, что это всего лишь инженерный образец и процессор ограничен в своей производительности.

Из видео становится ясно, что архитектура центрального процессора будет иметь конфигурацию 2 + 6 ядер, состоящую из двух высокопроизводительных ядер и шести эффективных ядер.

Видео также показывает, что чип оборудован двумя ядрами «Phoenix M» с тактовой частотой до 2,4 ГГц и ядрами «Phoenix L» с тактовой частотой 1,939 ГГц. Кодовое название чипа указано как «Sun для Arm x64».

Указанные тактовые частоты не соответствуют ранее заявленной максимальной частоте 4,2 ГГц для производительных ядер.

Однако это, скорее всего, особенности инженерного образца, и в финальной версии чипа эти значения могут быть скорректированы.