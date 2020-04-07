Инсайдеры сообщили, что уже совсем скоро на рынке смартфонов появится одна или сразу несколько моделей, в которых будут установлены основные камеры на 192 Мп.

Более того, известно, что такие аппараты будут работать на процессоре Snapdragon 765 или 765G.

Первые смартфоны с 192-Мп камерами появятся на рынке в мае, но что этом будут за устройства и от каких брендов пока достоверно неизвестно.

Кто предоставит датчик такого разрешения, также пока неизвестно.