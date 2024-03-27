Первые смартфоны бренда HMD выйдут под брендом Pulse с чипом Unisoc T606

Компания HMD представит новые смартфоны под брендом Pulse. В серии будут базовая модель Pulse, а также версии Pulse+ и Pulse Pro.

Пока мало известно о технических характеристиках устройств, но известно, что модель Pulse будет работать на чипе Unisoc T606 с 4-8 ГБ ОЗУ и операционной системой Android 14.

Pulse+ будет иметь 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти и 6,56-дюймовый дисплей. Он будет доступен в темно-синей расцветке. Pulse Pro будет иметь такую же конфигурацию памяти, как Pulse+, и будет доступен в фиолетовой, черной и серой расцветках.

Всего компания HMD работает над шестью смартфонами под брендом Pulse, включая модели Legend, Legend+ и Legend Pro. Предполагается, что презентация новых устройств состоится в июле.