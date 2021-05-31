Первые продажи iPhone 12 превзошли продажи iPhone 11

В новом отчете утверждается, что установленная база iPhone 12 увеличилась на 2% в первом квартале 2021 года по сравнению с iPhone 11 в первом квартале 2020 года. «Установленная база» — это количество фактически используемых единиц продукта, и это не является частью стратегической направленности Apple.

Согласно исследованию Counterpoint, сравнение установленной базы iPhone в первом квартале 2021 года с установленной базой iPhone в первом квартале 2020 года показывает, что первоначальные продажи iPhone 12 серии были лучше, чем у моделей iPhone 11: 16% против 15%. В исследовании отмечается, что «дата выхода серии 12 была на месяц позже, чем у iPhone 11 серии. Кроме того, серия iPhone 12 также конкурирует с iPhone SE 2020 низкого уровня».

Доля старых моделей одного поколения в этих данных также показывает, что производительность серии iPhone 11 была лучше, чем серии XS. Серия iPhone 11 показала хорошие результаты не только в первые дни после запуска, но и сохраняла динамику в течение значительного периода после запуска серии iPhone 12. На серию XS приходился 21% установленной базы в первом квартале 2020 года, но на серию iPhone 11 приходилось 25% в первом квартале 2021 года, показав разницу в 4%.

Counterpoint утверждает, что модели Pro также выросли в годовом исчислении. В первом квартале 2020 года на модели iPhone 11 Pro приходилось 44% установленной базы, а на модели iPhone 12 Pro в первом квартале 2021 года приходилось 54%. Даже с учетом конкуренции 12 и Mini модели Pro и Pro Max были более популярными.

В другом отчете Counterpoint говорится, что этот iPhone был самым продаваемым телефоном 5G в октябре:

Существует большой отложенный спрос на обновление 5G, особенно в рамках iOS, которая сейчас конвертируется в продажи. Это было дополнено активными рекламными акциями операторов мобильной связи, особенно в США, на которые пришлось более одной трети продаж iPhone 12 и 12 Pro за месяц. Все операторы предлагали iPhone 12 по цене 0 долларов в сочетании с тарифами trade-in и безлимитными тарифами.

В Китае и Японии также наблюдался высокий начальный спрос на серию 12. По сравнению с большинством других моделей 5G, которые представлены в регионах, iPhone 12 имеет более широкий охват рынка — он доступен более чем в 140 странах, что способствует продажам.