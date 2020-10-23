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Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

23.10.2020 11:06

Поскольку время приближается к 23 октября, по всему миру начали поступать первые предварительные заказы на iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPad Air. Это также означает, что новые устройства официально становятся доступными для покупки и получения в магазинах Apple Store во многих странах.

Заинтересованные пользователи iPhone 12 и iPhone 12 Pro отправились в Instagram и Twitter, чтобы поделиться новыми фотографиями своих устройств. Оба устройства доступны в новых цветах, поэтому нам не терпится увидеть, как эти новые цвета выглядят в реальном мире.

Конечно, в этом году магазины Apple Store выглядят немного иначе, чем в предыдущие годы, из-за пандемии COVID-19. Ранее мы сообщали о различных способах, которыми Apple изменила свою розничную стратегию для обеспечения безопасности клиентов и сотрудников в этом году, включая новую концепцию выдачи товаров Express Storefront.

В день запуска iPhone 12 в этом году магазины Apple ориентированы почти исключительно на получение ранее размещенных онлайн-заказов. Таким образом, многие люди, которые предварительно заказали свой iPhone 12 или iPhone 12 Pro для самовывоза в магазине, начали видеть, что их статус заказа меняется на «Готов к самовывозу» в приложении Apple Store.

Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

IPhone 12 доступен в пяти цветах: черном, белом, товарном (КРАСНЫЙ), зеленом и синем. IPhone 12 Pro доступен в четырех цветах: тихоокеанский синий, золотой, графитовый и серебряный.

Что касается цен, iPhone 12 начинается с 829 долларов (или 799 долларов для Verizon, T-Mobile, Sprint и AT&T) за 64 ГБ памяти. Вы можете перейти на конфигурацию 128 ГБ за 879 долларов (849 долларов для Verizon, T-Mobile, Sprint и AT&T) или до 256 ГБ за 979 долларов (949 долларов для Verizon, T-Mobile, Sprint и AT&T).

С другой стороны, iPhone 12 Pro продается по цене 999 долларов за 128 ГБ памяти, 1099 долларов за 256 ГБ и 1299 долларов за 512 ГБ.

IPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будут доступны для предзаказа 6 ноября, а заказы и поступление в продажу начнутся 13 ноября.

Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

Первые предзаказы на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начали поступать к покупателям по всему миру

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