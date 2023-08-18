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Первые обзоры и рецензии на Starfield появятся 31 августа

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Редактор издания The Verge, Том Уоррен, подтвердил утверждение Тома Хендерсона относительно снятия эмбарго с рецензий на игру Starfield: это произойдет 31 августа в 19:00 по московскому времени.

Первые обзоры и рецензии на Starfield появятся 31 августа

Владельцы космической ролевой игры на платформах Xbox и Windows Store уже могут начать предзагрузку. Однако пользователи Steam придется подождать немного дольше – скачивание для них станет доступным с 30 августа.

Недавно разработчики раскрыли новые детали Starfield, уделяя внимание игровым механикам и разнообразным спутникам. Помимо того, была представлена хронология событий, предшествующих основному сюжету.

Следует также отметить, что компания AMD стала партнером Bethesda в разработке проекта Starfield. Несмотря на возникшие опасения в сообществе, связанные с этим партнерством, компания представила стилизованные видеокарты и корпус, соответствующие дизайну игры.

Дата выхода Starfield назначена на 6 сентября для платформ PC и Xbox Series X|S, при этом расширенное издание предоставит доступ к игре уже с 1 сентября.

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