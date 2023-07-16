Первые компьютеры Apple Mac на базе процессоров M3 появятся в октябре 2023 года

Apple готовится к большим осенним презентациям, в сентябре ожидается выход новых iPhone, а позже должны представить новые компьютеры Mac.

По данным Марка Гурмана из Bloomberg, презентация компьютеров состоится в октябре, на презентации должны показать новый iMac с процессором M3.

Несмотря на предоставленную информацию Гурман отметил, что относиться к прогнозу презентации iMac на М3 стоит с осторожностью, возможно его покажут немного позже, но до конца года.

Новый iMac внешне скорее всего не изменится, основные изменения будут касаться только процессора.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовит iMac с увеличенным экраном, этот моноблок будет рассчитан на дизайнеров и художников.