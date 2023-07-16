Главная » Новости

Первые компьютеры Apple Mac на базе процессоров M3 появятся в октябре 2023 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Apple готовится к большим осенним презентациям, в сентябре ожидается выход новых iPhone, а позже должны представить новые компьютеры Mac.
По данным Марка Гурмана из Bloomberg, презентация компьютеров состоится в октябре, на презентации должны показать новый iMac с процессором M3.

Несмотря на предоставленную информацию Гурман отметил, что относиться к прогнозу презентации iMac на М3 стоит с осторожностью, возможно его покажут немного позже, но до конца года.

Новый iMac внешне скорее всего не изменится, основные изменения будут касаться только процессора.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовит iMac с увеличенным экраном, этот моноблок будет рассчитан на дизайнеров и художников.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.