Первые фотоснимки чехлов для Samsung Galaxy S23 подтвердили дизайн нового флагмана

Фото защитного чехла для Samsung Galaxy S23 опубликовал известный инсайдер Ice Universe.

Этот сетевой информатор славится точной информацией про корейские аппараты, и порой он задолго до официальной презентации раскрывает данные про будущие флагманы от Samsung.

В этот раз он показал, как будет выглядеть защитный чехол для Samsung Galaxy S23.

Чехол подтверждает дизайн смартфона, и демонстрирует отсутствие рамки в основной камере. Ранее в сети были продемонстрированы рендерные изображения Samsung Galaxy S23, созданные на основе ранних утечек.

В аппарате внешних особых изменений не будет, за исключением отсутствия единого блока камеры, и каждый датчик будет выделен отдельно.

Сообщается, что в Samsung Galaxy S23 будет 6,1-дюймовый экран с 12 Мп фронтальной камерой. В основе аппарата ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Уже точно известно, что смартфон будет оснащаться зарядкой мощностью 25 Вт.