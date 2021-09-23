Первые бета-версии iOS 15.1 и iPadOS 15.1 теперь доступны для публичных тестировщиков

Сегодня Apple представила первые общедоступные бета-версии будущих бета-версий iOS 15.1 и iPadOS 15.1, через день после отправки первых бета-версий разработчикам и всего через пару дней после выпуска iOS 15 и iPadOS 15 для широкой публики.

Публичные бета-тестеры, которые подписались на программу бета-тестирования Apple, могут загрузить обновления iOS и ‌iPadOS 15.1‌ по беспроводной сети после установки соответствующего сертификата с веб-сайта общедоступной бета-версии.

SharePlay возвращается в iOS 15.1, и Apple снова тестирует функцию, которая была удалена перед запуском iOS 15 . SharePlay предназначен для того, чтобы пользователи могли звонить своим друзьям и родственникам и взаимодействовать друг с другом, просматривая фильмы, смотря телевизор или слушая музыку вместе.

Apple добавила такие функции, как общие списки воспроизведения и синхронизация телешоу, чтобы все видели одно и то же одновременно. SharePlay также имеет встроенную функцию совместного использования экрана, и Apple все еще работает над ошибками.

В сочетании с бета-версией HomePod 15.1 (которая доступна только по приглашению) iOS 15.1 добавляет Lossless Audio и Dolby Atmos с поддержкой Spatial Audio в «HomePod» и HomePod mini, в результате чего динамики Apple соответствуют iPhone, iPad и Mac.