Первую гарнитуру Apple AR / VR нужно будет подключить к iPhone

Первая гарнитура Apple с дополненной и виртуальной реальностью должна быть привязана к iPhone для ее наиболее продвинутых функций, как и модели Apple Watch без сотовой связи, говорится в деталях нового чипа.

Технический гигант из Купертино завершил работу над чипами Apple AR в 2020 году. Согласно информации? физический дизайн трех чипов AR / VR завершен, и теперь кремний готов к пробному производству.

Источники, знакомые с разработкой устройства, говорят, что партнер Apple по цепочке поставок Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. будет производить микросхемы. До массового производства не меньше года.

Кроме того, The Information узнала более подробную информацию о Apple AR SoC. Например, ему не хватает нейронного движка и возможностей машинного обучения, как у других микросхем Apple.

Отсутствие расширенных функций машинного обучения связано с тем, что гарнитура предназначена для беспроводной связи с главным устройством, предположительно iPhone или компьютером. На главном устройстве будут выполняться вычислительные задачи, необходимые для отображения изображений виртуальной, дополненной или смешанной реальности.

Apple специально разработала специальные чипы AR, чтобы они работали лучше, чем обычные микросхемы сторонних производителей. Чип, например, отличается улучшенной беспроводной передачей данных, сжатием и декомпрессией, а также функциями энергоэффективности.

Все эти функции являются ключом к обработке видео сверхвысокого разрешения с гарнитуры, что может позволить устройству воспроизводить «разрешение и детализацию того, что пользователи видят в реальной жизни, одновременно отображая цифровые изображения и информацию перед их глазами». Однако SoC также имеет свой собственный центральный процессор, что позволяет предположить, что он может работать в менее продвинутом автономном режиме.

Дизайн чипа основан на 5-нанометровом производственном процессе TSMC, что указывает на то, что при запуске он не будет передовым кремнием. Однако источники The Information заявили, что чип гарнитуры необязательно должен быть таким компактным или мощным, как у iPhone.

Сообщается, что в дополнение к SoC и двум другим чипам Apple завершила разработку датчика изображения и драйвера дисплея для гарнитуры. Однако TSMC столкнулась с производственными узкими местами, производящими чип.

Принято считать, что Apple работает над несколькими головными устройствами, включая легкое устройство Apple Glass, которое можно подключить к iPhone, и более продвинутый и дорогой козырек смешанной реальности

Конкретное устройство названы в докладе в четверг, как представляется, MR — гарнитура, которая Информация сообщалась ранее, упаковала дисплеи сверхвысокого разрешения и передовые глаза слежения технологии. Это устройство может дебютировать в 2022 году, а в следующем году появится более легкий и изящный Apple Glass.