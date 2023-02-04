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Первое в 2023 году обновление мессенджера Telegram добавило множество новых функций

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Telegram в текущем году выпустил первое обновление платформы, оно получило несколько важных функций для Premium-пользователей.
Так, Premium-пользователи смогут автоматически переводить чаты, группы и каналы. Для этого нужно воспользоваться специальной кнопкой «Перевести».

Также по подписке пользователи получили возможность устанавливать анимированные эмодзи и любые стикеры в качестве профильной фотографии.

Была еще добавлена возможность автозагрузки в соответствии с тарифами провайдера и автосинхронные контенты.

Разработчики еще добавили полное отключение текстовых сообщений в группе и возможность создания десяти наборов эмодзи из «Популярные эмодзи».

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