Первое в 2023 году обновление мессенджера Telegram добавило множество новых функций

Telegram в текущем году выпустил первое обновление платформы, оно получило несколько важных функций для Premium-пользователей.

Так, Premium-пользователи смогут автоматически переводить чаты, группы и каналы. Для этого нужно воспользоваться специальной кнопкой «Перевести».

Также по подписке пользователи получили возможность устанавливать анимированные эмодзи и любые стикеры в качестве профильной фотографии.

Была еще добавлена возможность автозагрузки в соответствии с тарифами провайдера и автосинхронные контенты.

Разработчики еще добавили полное отключение текстовых сообщений в группе и возможность создания десяти наборов эмодзи из «Популярные эмодзи».