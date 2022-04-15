Первое дополнение Cyberpunk 2077 выйдет в 2023 году

Теперь, когда Cyberpunk 2077 находится в несколько более стабильном положении, разработчик CD Projekt Red больше говорит о будущем, в том числе о первом расширении игры. Сегодня студия сообщила, что анонсированное ранее расширение для игры выйдет в 2023 году . К сожалению, это все, что мы знаем; нет информации о том, чего ожидать от первого крупного обновления контента для игры. CD Projekt Red говорит, что ожидайте более подробной информации «позже в этом году».

Эта новость была раскрыта, когда студия изложила свой предстоящий производственный план , который включает в себя продолжение работы над Cyberpunk , разработку следующей игры « Ведьмак » (которая запускает «новую сагу для франшизы» и построена на Unreal Engine 5 ) и следующей игры. -gen обновление для The Witcher 3 , которое на данный момент отложено на неопределенный срок . CD Projekt Red также сообщила, что с момента запуска в 2020 году было продано более 18 миллионов копий Cyberpunk 2077 ; для сравнения, Elden Ring от FromSoftware достигла 12 миллионов продаж всего через несколько недель после дебюта в начале этого года, иВедьмак 3 был продан тиражом более 40 миллионов копий с 2015 года .

В дополнение к работе над крупными франшизами, CD Projekt Red говорит, что также занимается «концептуальной и исследовательской работой над необъявленными проектами».