Первичные тесты оперативной памяти DDR5 показали серьезный прирост скорости на Intel

В Сети появились результаты тестов серийных модулей памяти DDR5 для настольных ПК. Переход на новый стандарт побьёт новый рекорд прироста производительности.

Если говорить точнее, то китайский бренд Longsys уже развернул производство модулей памяти стандарта DDR5.

Тесты проводились на инженерной платформе Intel Alder Lake при помощи бенчмарков Master Lu и AIDA 64.

Уточним, что Intel Alder Lake ещё не вышли, а их презентация планируется в конце 2021 или в 2022 году.

Характеристики модулей памяти следующие – 4800 МГц тайминги 40-40-40-77. Напряжение не уточняется.

По результатам тестов в Master Lu платформа на DDR5 получила 190 000 балов, в то время как DDR4 набрала всего 92 000 балов.

Прирост более чем двухкратный. В AIDA 64 тестировались такие параметры как скорость чтения, записи и копирования. Превосходство DDR5 составило 28%, 27% и 10%.