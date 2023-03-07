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Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Пока уникальная клавиатура для компьютера доступна по предварительному заказу, разработчики ее готовы передать покупателям летом по цене 299 долларов.
Переносная клавиатура Grab Shell получила уникальную конструкцию, ведь она портативная и способна работать от встроенного аккумулятора на 2000 мАч несколько месяцев.

Grab Shell беспроводным способом можно подключать к компьютерам под управлением Windows и macOS.

Представленный девайс получил очень необычную конструкцию: клавиатура раскладывается, а клавиши в ней можно настроить под собственные нужды.

Помимо этого в клавиатуре есть колесо прокрутки, тумблер, шаровый манипулятор и джойстик.
Grab Shell доступна в белом и черном цвете, все клавиши новинки имеют подсветку.

Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов

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