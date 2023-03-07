Первая в мире носимая клавиатура для ПК обойдется в 299 долларов

Пока уникальная клавиатура для компьютера доступна по предварительному заказу, разработчики ее готовы передать покупателям летом по цене 299 долларов.

Переносная клавиатура Grab Shell получила уникальную конструкцию, ведь она портативная и способна работать от встроенного аккумулятора на 2000 мАч несколько месяцев.

Grab Shell беспроводным способом можно подключать к компьютерам под управлением Windows и macOS.

Представленный девайс получил очень необычную конструкцию: клавиатура раскладывается, а клавиши в ней можно настроить под собственные нужды.

Помимо этого в клавиатуре есть колесо прокрутки, тумблер, шаровый манипулятор и джойстик.

Grab Shell доступна в белом и черном цвете, все клавиши новинки имеют подсветку.