Главная » Новости

Первая «раскладушка» Xiaomi смартфон Mix Flip появилась на фото

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Китайская компания Xiaomi объявила о скором выходе своего первого складного смартфона с названием Xiaomi Mix Flip. Между тем новинку заметили в сертификационной базе NCC, где опубликовали фотографию и некоторые характеристики.

Первая "раскладушка" Xiaomi смартфон Mix Flip появилась на фото

Судя по фото, первая «раскладушка» китайской компании получила некоторые сходства с моделями Oppo Find и Moto Razr.

На задней панели устройства видны две камеры и вспышка, расположенные в паре круглых модулей. Также на задней панели находится внешний экран, однако его форма и размеры пока остаются неизвестными.

Xiaomi Mix Flip будет оснащен аккумулятором, состоящим из двух секций: 1145 мАч и 3595 мАч (в общей сложности 4740 мАч), а также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Предположительно дебют устройства состоится вместе с выпуском Xiaomi Mix Fold 4. Обе модели будут оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. Официальная презентация новых устройств намечена на 19 июля.

 

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.