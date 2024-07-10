Первая «раскладушка» Xiaomi смартфон Mix Flip появилась на фото

Китайская компания Xiaomi объявила о скором выходе своего первого складного смартфона с названием Xiaomi Mix Flip. Между тем новинку заметили в сертификационной базе NCC, где опубликовали фотографию и некоторые характеристики.

Судя по фото, первая «раскладушка» китайской компании получила некоторые сходства с моделями Oppo Find и Moto Razr.

На задней панели устройства видны две камеры и вспышка, расположенные в паре круглых модулей. Также на задней панели находится внешний экран, однако его форма и размеры пока остаются неизвестными.

Xiaomi Mix Flip будет оснащен аккумулятором, состоящим из двух секций: 1145 мАч и 3595 мАч (в общей сложности 4740 мАч), а также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 67 Вт.

Предположительно дебют устройства состоится вместе с выпуском Xiaomi Mix Fold 4. Обе модели будут оснащены флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3. Официальная презентация новых устройств намечена на 19 июля.