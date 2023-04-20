Первая партия новых Xiaomi 13 Ultra была распродана сразу после официального дебюта

Мощный камерофон Xiaomi13 Ultra был представлен 18 апреля, и за сутки этот смартфон сразу стал бестселлером.

Xiaomi13 Ultra стал доступен для покупки сразу после презентации, и как ожидалось, первая партия смартфонов разошлась в первые сутки. Производитель уже заявил, что в ближайшие дни поступит в пролажу новая партия смартфонов.

Стоит отметить, что Xiaomi 13 Ultra является недешевым смартфоном, так как у него ценник как у многих флагманов.

В базовой версии устройство стоит 5999 юаней, что в пересчете составляет 71 тыс. рублей. Самая дорогая комплектация оценивается в 87 тыс. рублей.

Причем к смартфону сразу выпустили специальный набор, который превращает новинку в подобие фотоаппарата.