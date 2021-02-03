Первая партия Motorola Edge S была распродана всего за две минуты

Motorola недавно представила смартфон Edge S, который стал первым в мире на базе процессора Snapdragon 870.

Сразу после презентации аппарат стал доступен для покупки, и он в первые минуты стал хитом.

По заявлению производителя, первая партия Motorola Edge S была продана всего за 2 минуты.

Стоит отметить, что в компании не рассчитывали на такой успех и выпустили первую партию, в которой насчитывалось всего 10 тыс. устройств.

Motorola Edge S в Китае предлагался по цене 310 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Модификации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оцениваются в 370 и 433 долларов соответственно.

Напомним, Motorola Edge S получил двойную фронтальную камеру, врезанную в экран, а на тыльной стороне разместили четыре датчика, среди них 64, 16, 2 Мп и ToF датчик для измерения глубины сцены.

Диагональ экрана аппарата составляет 6,7-дюйма, дисплей работает с частотой обновления 90 Гц.

Особенностью Motorola Edge S стал особый режим, через который используя фронтальную камеру можно замерить пульс, а для этого нужно запустить специальное приложение и в течение 15 секунд смотреть на фронтальный фото-датчик.

Данная технология является эксклюзивным решением, разработанным лабораторией компании Lenovo.