Перекупщики в России продают новую PlayStation Portal вдвое дороже

Предложения оформить предзаказ на PlayStation Portal с двойной наценкой появились на платформе «Авито» и некоторых интернет-магазинах. Цены на такие предзаказы варьируются от 35 тыс. до 42 тыс. рублей. Официальная стоимость предзаказа PlayStation Portal в США начинается от $199 (18 тыс. рублей), а в Европе — от €199 (19,5 тыс. рублей).

Информация от портала IGN указывает на то, что все приставки из первой партии уже раскуплены в Японии и США, и следующие партии будут доступны только в декабре. Однако, официальные российские ритейлеры ожидают поставки PlayStation Portal в конце ноября.

Стоит быть осторожным при оформлении предзаказа на платформах, таких как «Авито», особенно если цена значительно превышает официальную стоимость.

Есть риск столкнуться с мошенничеством или покупкой поддельного товара. Рекомендуется приобретать PlayStation Portal у официальных ритейлеров или доверенных интернет-магазинов.

Источник: iz.ru.