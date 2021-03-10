«Перекресток» начал обслуживать покупателей по биометрическим данным

Пока новая услуга работает только в 52 магазинах торговой сети «Перекресток», но в конце марта она начнет работать уже в 150 супермаркетах.

Оплата взглядом в кассах самообслуживания интегрирована компаниями X5 Retail Group и «Сбер» при поддержке Visa.

В апреле оплата взглядом начнет работать в столичных супермаркетах «Пятерочка». Оплата покупок взглядом работает через технологию, разработанную VisionLabs.

Система работает для покупателя максимально просто и для этого нужно выбрать в приложении «Сбербанк Онлайн» пункт «Оплата одним взглядом», а на кассе самообслуживания после сканирования выбранных товаров снять маску и посмотреть в камеру.

Для оплаты требуется несколько секунд. Разработчики системы оплаты заявляют, что система полностью надежна и для идентификации используются 3D-камеры.