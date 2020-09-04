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Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

04.09.2020 12:42

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре. На сегодняшний день также обновлены Steam-версии обеих игр.

Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Когда вы нажмете Play, у вас будет возможность запустить версии DOS, и ваши WAD все еще будут в порядке. Я только что запустил GZDoom и прошел первый уровень Doom 2 с моими предпочтительными настройками, и это все еще лучший способ испытать его, но я рад, что версии по умолчанию, которые с большей вероятностью увидят новые игроки, получают эти улучшения.

Вот некоторые изменения.

  • Прицел, меняющий цвет при наведении на врага, который можно отключить в меню.
  • Ультра-насилие + сложность на экране выбора уровня, с появлением быстрых врагов, таких как Nightmare и Deathmatch / кооперативное оружие.
  • Логическая ошибка, которая помешала появлению сообщения «Взял ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужную вам аптечку!»
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой не отображалось, если вы берете один, пока у вас меньше 25 здоровья. Также была исправлена ​​ошибка, из-за которой «ай-фэйс» Doomguy появлялся только при очень определенных обстоятельствах, а не всякий раз, когда вы получали 20 очков урона или больше.
  • Смертельный матч с разделенным экраном основан на «Deathmatch 3.0», что означает, что оружие остается после поднятия, а боеприпасы и предметы возрождаются через 30 секунд, за исключением неуязвимости и невидимости.
  • Таймер конца уровня включает миллисекунды для всех ваших потребностей в ускоренном прохождении.

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