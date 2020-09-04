Переиздания Doom и Doom II наконец появятся на Steam

Некоторое время назад Bethesda взяла порты Unity Doom и Doom 2 для консолей и добавила их в программу запуска Bethesda, благодаря чему шутеры 90-х годов работали со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой широкоэкранного режима и меню надстроек, через которое вы могли загружать такие вещи, как Sigil Джона Ромеро в игре. На сегодняшний день также обновлены Steam-версии обеих игр.

Когда вы нажмете Play, у вас будет возможность запустить версии DOS, и ваши WAD все еще будут в порядке. Я только что запустил GZDoom и прошел первый уровень Doom 2 с моими предпочтительными настройками, и это все еще лучший способ испытать его, но я рад, что версии по умолчанию, которые с большей вероятностью увидят новые игроки, получают эти улучшения.

Вот некоторые изменения.