Переход на iPhone идет быстрее благодаря новому обновлению Move to iOS

Компания Apple обновила приложение Move to iOS, значительно упростив для пользователей переход с устройств на базе Android на iPhone. Об этом сообщает издание TechRadar.

Разработчики повысили скорость передачи данных при подключении смартфонов кабелем. При использовании соединения USB-C/USB-C на Lightning процесс переноса информации занимает меньше времени. Кроме того, теперь устройства можно соединять не только через Wi-Fi, но и через личную точку доступа, что расширяет возможности для удобного переноса данных.

Apple также добавила новые категории данных для миграции. Пользователи смогут сохранить историю вызовов и диктофонные записи, которые будут автоматически перенесены в стандартные приложения «Голосовые заметки» или «Файлы», в зависимости от типа аудиофайла.

Ранее в 2022 году Google выпустила аналогичное приложение Switch to Android, предназначенное для упрощённого перехода с iPhone на Android. Оно позволяет переносить не только контакты и фотографии, но также музыку, обои и некоторые приложения.