Перед запуском появились новые рендеры Xiaomi 11T и 11T Pro

Xiaomi готова анонсировать серию смартфонов Xiaomi 11T 15 сентября в рамках глобального мероприятия по запуску. Недавно Pricebaba поделилась просочившимися рендерами смартфонов 11T и 11T Pro. Теперь типстер Снупи поделился новыми рендерами дуэта 11T перед официальным анонсом.

Новые рендеры показывают, что Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro будут иметь идентичный дизайн. Обе модели представлены в таких цветах, как Meteorite Grey, Celestial Blue и Moonlight White.

На передней стороне Xiaomi 11T / 11T Pro есть перфорированный дисплей с выровненным по центру отверстием. На задней панели устройства расположен блок прямоугольной формы, в котором размещены три камеры и блок с тремя камерами. Оба смартфона оснащены боковым сканером отпечатков пальцев.

Технические характеристики Xiaomi 11T, 11T Pro (по слухам)

Предыдущие отчеты показали, что Xiaomi 11T Pro будет иметь OLED-панель с частотой обновления 120 Гц, набор микросхем Dimensity 1200 , 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ / 256 ГБ памяти и батарею на 4500 мАч или 5000 мАч, поддерживающую 120 Вт. быстрая зарядка . Для фотографии он может иметь 20-мегапиксельную переднюю камеру и 108-мегапиксельную тройную камеру.

Ожидается, что Xiaomi 11T будет иметь 64-мегапиксельную тройную камеру. В остальном его характеристики, скорее всего, будут идентичны модели Pro. Обе модели обещают получить три года обновлений ОС Android и четыре года исправлений безопасности. В настоящее время нет информации о ценах на смартфоны 11T и 11T Pro.

Ожидается, что помимо запуска Xiaomi 11T / 11T Pro, китайский производитель также анонсирует Xiaomi 11 Lite 5G NE и Mi Pad 5 на предстоящем мероприятии по запуску.