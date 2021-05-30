Перечислили смартфоны от Huawei, которые перейдут на HarmonyOS 2 июня

Китайская компания Huawei второго июня проведет презентацию новых устройств, а также будет представлена и новая версия операционной системы HarmonyOS 2.0 для смартфонов.

Более подробно об этом станет известно уже через пару дней, а пока в китайской социальной сети опубликовали список смартфонов, которые получат обновление до новой операционной системы.

Вероятно, пока речь идет только об устройствах для пользователей в Китае, тогда как пользователям других стран, скорее всего дадут право выбора.

Финальную версию HarmonyOS 2 получат следующие устройства: линейка Huawei Mate 40, Huawei P40, модели Mate X2, Nova 8 и 8 Pro, MatePad Pro 2 и его версия с 5G. Среди других устройств еще указали: устройства от Honor, а именно Honor 30 Series, V30 Series, Play 4T Pro, X10 5G, 20 Series, 9X Series, а также умные часы Huawei Watch GT 2 Pro, Watch GT 2 Pro ECG Version, Watch GT 2, Watch GT 2e и планшеты MatePad Series, MatePad Pro Series, MediaPad M6 Series и Honor Tablet V6 Series.

Между тем, в руководстве компании выразили надежду, что до конца года операционной системой компании будет пользоваться порядка 300 млн владельцев устройств компании.