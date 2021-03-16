В России перечислены ТОП-7 среднебюджетных смартфонов в 2021 году

Специалисты рассказали о лучших смартфонах в этом году в ценовой категории 20-30 тыс. рублей.

Журналисты «РИА Новости», ссылаясь на данные консалтинговой компании International Data Corporation (IDC), перечислили 7 неплохих смартфонов в РФ до 30 тысяч рублей в 2021 году.

В частности, в список попали устройства из средней ценовой категории, которые выделяются с учетом их стоимости.

Так, на первой строчке оказался Samsung Galaxy A32. В аппарате стоимостью около 22 тыс. рублей выделяется наличие 128 ГБ встроенной памяти, к тому же в нем отметили качественный экран.

Высокая производительность, объем памяти и четверную камеру отметили в Xiaomi Poco X3, который продается по цене 21 тыс. рублей.

На третьей строчке расположился Oppo Reno 4 Lite стоимостью 23 тыс. рублей, который технически приближен к флагманской модели, за исключением процессора Mediatek Helio P95.

Также в списке числится Realme 7 Pro, в котором выгодно выделяется быстрая зарядка, позволяющая зарядится аккумулятору за 34 мин.

Качественным и недорогим назвали OnePlus Nord, а еще лучшим в своей ценовой категории назван Honor 30S, имеющий поддержку работы в сетях пятого поколения, NFC и четверную камеру.

Ну и последним в рейтинге оказался iPhone 8, который также был назван лучшим за свои деньги.