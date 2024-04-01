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Перечислены устройства Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в ближайшие месяцы

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HyperOS — это новая ОС, выпущенная компанией Xiaomi, которая будет устанавливаться на их смартфоны и планшеты. Уже опубликованы планы компании по обновлению устройств во втором квартале.

Перечислены устройства Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в ближайшие месяцы

Так, уже были перечислены устройства Xiaomi, которые обновятся до HyperOS в ближайшие месяцы, причем на опубликованном слайде присутствуют и модели, уже работающие под управлением новой операционной системы.

В планы входит обновление нескольких моделей, включая Xiaomi 11 Ultra, Xiaomi 11T Pro, Mi 11X, Xiaomi 11i HyperCharge, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11i, Mi 10, Xiaomi Pad 5, Redmi K50i, Redmi 13C series, Redmi 12 и Redmi Note 11 Series.

Стоит отметить, что пока HyperOS практически не отличается от MIUI, но возможно в будущем будут внесены изменения и улучшения.

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