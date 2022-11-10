Перечислены ТОП-5 ошибок, из-за которых смартфону скоро придет конец

Каждый владелец смартфона рассчитывает, что устройство ему прослужит как минимум два года, но некоторые ошибки пользователя могут вывести смартфон из строя раньше времени.

Эксперты назвали причины, по которым аппарат может раньше срока выйти из строя.

Специалисты советуют никогда не выключать смартфон, при этом его нужно раз в неделю перезагружать. Также следует следить за чистотой устройства, особенно за разъёмами зарядки и наушников.

Кроме этого, специалисты советуют выключать Wi-Fi и Bluetooth, а также запретить приложениям определять местоположение, так как все эти службы сильно влияют на работу батареи, быстрее ее изнашивая.

На разряд аккумулятора влияют Push-уведомления, которые постоянно держат смартфон в «напряжении», что опять же негативно влияет на батарею.

Главной ошибкой пользователей является разрядка аккумулятора до 0 и зарядка на 100% на протяжении всей ночи, а современным батареям такие циклы уже не нужны.