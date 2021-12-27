Перечислены ТОП-3 самых лучших смартфона в РФ дешевле 10 тыс. рублей

Смартфоны в России, да и в мире в целом, за последние месяцы подорожали, тем не менее существуют неплохие предложения с невысоким ценником.

Эксперты «Российской газеты» рассказали о трех смартфонах, которые есть в ценовой категории до 10 тыс. рублей и могут претендовать на звание лучших в своем класса.

Было отмечено, что отмеченные аппараты не являются «флагманами», но вполне могут работать долго и достойно.

На первом месте оказался 6,52-дюймовый ZTE Blade A71 в версии 3/64 ГБ с Android 11, АКБ на 4 000 мАч и NFC.

На российском рынке этот аппарат предлагают за 9 800 рублей. Также в ТОП-3 на втором месте оказался realme C21Y с 6,5-дюймовым экраном, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ ПЗУ.

В этой модели есть еще тройная камера с главным модулем на 13 Мп, аккумулятор на 5 000 мАч, а также Android 11 и NFC. Его стоимость составляет 9 900 рублей.

Ну и еще одним лучшим смартфоном в РФ дешевле 10 тыс. рублей стал Samsung Galaxy A03s в версии 3/32 ГБ, у которого также заявлена батарея на 5 000 мАч и NFC.