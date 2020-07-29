Перечислены способы избежать слежки Google за пользователями

Эксперт Роскачества в общении с российскими журналистами дал советы, как избежать слежки Google.

В интервью с журналистами агентства «Прайм», специалист рассказал о существующих способах повысить приватность, ограничив доступ к данным, которые может получать компания Google в своих целях.

Так, по словам специалиста, пользователи в Google-аккаунте могут воспользоваться мастером настроек приватности.

Там можно сделать чистку истории приложений и веб-поиска, отключить персонализированный поиск или же поставить запрет на отслеживание исходящего трафика.

Все это позволит снизить количество передаваемых данных компании.

К тому же эксперт говорит, что в мобильных браузерах также есть настройки приватности, которыми тоже не стоит пренебрегать.