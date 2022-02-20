Перечислены смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до Android 13

Xiaomi старается вовремя выпускать обновления для своих актуальных смартфонов, и уже известно какие устройства предположительно получат Android 13.

Список аппаратов опубликовал источник, который регулярно предоставляет подробную и точную информацию.

В списке есть модели, которые Xiaomi точно обновит до Android 13, и перечень моделей, которые возможно получать новую операционную систему.

Всего в списке значится 63 модели, некоторые из них даже еще не поступили в продажу, причем они будут обновлены и до Android 14.