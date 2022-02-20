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Перечислены смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco, которые обновятся до Android 13

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Xiaomi старается вовремя выпускать обновления для своих актуальных смартфонов, и уже известно какие устройства предположительно получат Android 13.
Список аппаратов опубликовал источник, который регулярно предоставляет подробную и точную информацию.

В списке есть модели, которые Xiaomi точно обновит до Android 13, и перечень моделей, которые возможно получать новую операционную систему.

Всего в списке значится 63 модели, некоторые из них даже еще не поступили в продажу, причем они будут обновлены и до Android 14.

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