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Перечислены самые популярные уловки мошенников этим летом

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Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают о повышенной активности онлайн-мошенников в сфере путешествий. Они обращают внимание на то, что с уходом международных систем бронирования и сложностями с оплатой зарубежных вариантов размещения мошенники стали активнее использовать тему путешествий для совершения киберпреступлений.

Исследование «Лаборатории Касперского» показало, что большинство россиян бронируют жилье для путешествий следующим образом: 37% ищут варианты напрямую на сайтах гостиниц или отелей, 33% пользуются специализированными сервисами для поиска размещения, 17% используют сайты с досками объявлений, а 24% обращаются в турфирмы. Однако, по данным опроса, каждый шестой респондент (15%) отметил, что его знакомые или родственники сталкивались с онлайн-мошенничеством при бронировании жилья.

Эксперты подчеркивают важность оставаться бдительными и принимать меры по обеспечению кибербезопасности во время планирования и совершения поездок. Рекомендации включают критическое отношение к подозрительным предложениям и акциям, избегание ввода конфиденциальных данных на подозрительных сайтах, использование защитного программного обеспечения, проверку подлинности Wi-Fi-сетей, использование шифрования трафика и настройку защиты устройств.

Среди распространенных схем онлайн-мошенничества, связанных с путешествиями, эксперты отмечают фишинговые ресурсы, фальшивые объявления о сдаче в аренду жилья с низкими ценами, фишинговые сайты, имитирующие платформы бронирования отелей, ложные опросы на тему путешествий, а также поддельные страницы перевозчиков и агрегаторов билетов.

Для предотвращения попадания в ловушку мошенников важно быть бдительными, проверять подлинность и надежность сайтов и сервисов, использовать надежные способы оплаты, а также обеспечивать безопасность своих устройств и данных.

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