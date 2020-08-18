Перечислены самые популярные среди россиян игры для iOS и Android

Перечислены самые популярные среди россиян игры для iOS и Android18.08.2020 21:39
Во время карантина жители России стали больше и чаще играть в игры на мобильных устройствах.
Аналитическая компания AppAnnie рассказала про самые популярные в РФ игры для iOS и Android смартфонов.
Так, выяснилось, что в отчетный период самой популярной игрой стала My Talking Tom Friends. Многие эту игру знают, как говорящий кот «Том».
Это детская игра, в которую скорее всего играли дети, но на смартфоне родителей. В первом полугодии полярностью еще пользовались мобильные игры: Draw Climber, Save The Girl, Woodturnlng и Brain Test: Tricky Puzzles.
Аналитики отметили, что за первые шесть месяцев текущего года на игры потратили рекордные $50 миллиардов.
Стоит отметить, что в период карантина в России и в мире резко выросли продажи игровых консолей и игр к ним.
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