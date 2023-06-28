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Перечислены самые популярные смартфоны на рынке России в 2023 году

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В первой половине 2023 году в России наблюдался рост продаж новых смартфонов, а в новых условиях рынка резко сменился и лидер.
В первом полугодии самый большой рост продаж показала компания Tecno. Как пишут эксперты из Price.ru, рост продаж этой компании в РФ составил 1532%. Специалисты считают, что таких показателей производителю удалось добиться за счет официального присутствия на российском рынке и выпуска большого количества аппаратов бюджетной серии.

Хороший прирост в РФ также продемонстрировала realme, за шесть месяцев производитель из Китая смог нарастить продажи на 38%.

Также чаще всего россияне покупали смартфоны компаний OnePlus (+28%), OPPO (+22%) и Huawei (+6%). «Яблочные» аппараты в этом году тоже пользуются повышенным спросом, пользователи после ряда ограничений смирились с недостатками iPhone и снова их стали покупать.

В этом году прирост продаж устройств от Apple составил 16%.

Несмотря на общий рост продаж смартфонов, есть те кто демонстрируют отрицательные показатели, а среди таковых Xiaomi (-17%), Sony (-13%) и Asus (-35%). Снижение продаж  наблюдается и у Samsung, в первом полугодии продажи компании просели на 18%.

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