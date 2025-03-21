Перечислены самые лучшие микроволновые печи в 2025 году

Французская организация Que Choisir провела анализ 18 моделей микроволновых печей, оценив более 150 характеристик, таких как безопасность, удобство эксплуатации и уровень шума.

В результате, микроволновая печь De Dietrich DKC4756B заняла первое место с оценкой 13,3 балла из 20.

Эта комбинированная модель предназначена для установки в нишу высотой 45 см и имеет вместимость 40 литров. Ее интерфейс включает цветной TFT-экран с высоким разрешением, поворотный селектор и сенсорные кнопки.

Модель предлагает как ручные режимы, так и автоматические функции, которые подбирают время и режим в зависимости от типа и веса продуктов.

Максимальная мощность устройства составляет 1000 Вт, которую можно регулировать. Также имеется гриль для поджаривания и функция вращающегося нагрева, позволяющая выпекать различные блюда.

Первую тройку лидеров заняли модели: De Dietrich DKC4756W, De Dietrich DKC4756H, De Dietrich DKC4756X они набрали 13,3 из 20 балов, следом за ними расположилась модель, Siemens CM724G1B1, замыкает «пятерку» модель Bosch CMG7761B1.

Источник: Роскачество