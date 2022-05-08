Перечислены пять вещей, которые нельзя делать при зарядке смартфона

Аккумулятор смартфона является очень важным элементом в устройстве, и правильная его зарядка позволит долго пользоваться любимым устройством.

Многие во время зарядки совершают одни и те же ошибки, которые приводят к быстрому износу аккумулятора, и возможно даже к полному выходу смартфона из строя.

Специалисты советуют во время зарядки не принимать и совершать звонки, лучше всего отключить смартфон от зарядного устройства во время разговора, а после снова подключить.

Не стоит аппарат класть экраном вверх, когда он заряжается, лучше его перевернуть задней панелью к верху, так будет лучше охлаждаться батарея во время зарядки. Еще советуют снимать защитный чехол, чтобы было лучше охлаждение.

Очень сильно перегревается смартфон во время зарядки, когда на нем смотрят видео или переписываются в социальных сетях. Особенно аккумулятор во время зарядки нагревается, если пользователь играет.

Специалисты также отмечают, что для продления срока службы батареи, ее нужно заряжать максимум до 80%, а подключать, когда запас достигнет 20%.