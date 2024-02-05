Перечислены привычки пользователей, которые вредят их смартфону

В статье, опубликованной на сайте Москва 24, эксперты рассказывают о привычках, которые могут нанести вред смартфону. Ведущий аналитик Mobile Research Group, Эльдар Муртазин, указывает на несколько привычек, которые следует избегать.

Первая привычка, которая может повредить смартфону, — использование устройства в слишком холодную или жаркую погоду и во влажной среде. Экстремальные температуры могут привести к перегреву или быстрому разряду устройства. Высокая влажность также опасна, поскольку она может повредить электронику.

Вторая распространенная ошибка — дезинфекция смартфона с помощью агрессивных жидкостей. Эльдар Муртазин предупреждает, что не следует протирать экран и разъемы устройства спиртом и обеззараживающей жидкостью, так как это может негативно сказаться на работе устройства.

Он рекомендует приобрести ультрафиолетовый обеззараживатель для телефона, если дезинфекция является проблемой.