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Перечислены новинки от Apple, которые дебютируют 7 сентября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 48 Опубликовано

Инсайдер Эван Бласс раскрыл очень интересную информацию про будущую презентацию Apple.

Источник со ссылкой на азиатского дистрибьютора сообщил, что в этом году все-таки выйдет iPhone 14 mini, а вот iPhone 14 Max нет.

При этом ранее сообщалось, что компания Apple из-за низкого спроса на iPhone 13 mini отказалась от подобной модели, а вместо нее запланирован iPhone 14 Max.

Но новые данные опровергают эту информацию, поэтому не исключено, что будет выпущен и iPhone 14 Max, и iPhone 14 mini.

По данным Эван Бласс, на презентации, которая по данным авторитетных источников пройдет 7 сентября, покажут iPhone 14,
iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad 10,2, iPad Pro 12,9 и iPad Pro 11.

Все подробности конечно станут известны только в день презентации смартфонов и планшетов.

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