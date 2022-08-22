Перечислены новинки от Apple, которые дебютируют 7 сентября

Инсайдер Эван Бласс раскрыл очень интересную информацию про будущую презентацию Apple.

Источник со ссылкой на азиатского дистрибьютора сообщил, что в этом году все-таки выйдет iPhone 14 mini, а вот iPhone 14 Max нет.

При этом ранее сообщалось, что компания Apple из-за низкого спроса на iPhone 13 mini отказалась от подобной модели, а вместо нее запланирован iPhone 14 Max.

Но новые данные опровергают эту информацию, поэтому не исключено, что будет выпущен и iPhone 14 Max, и iPhone 14 mini.

По данным Эван Бласс, на презентации, которая по данным авторитетных источников пройдет 7 сентября, покажут iPhone 14,

iPhone 14 mini, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad 10,2, iPad Pro 12,9 и iPad Pro 11.

Все подробности конечно станут известны только в день презентации смартфонов и планшетов.