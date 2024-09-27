Перечислены наиболее популярные отечественные видеосервисы

Исследовательское агентство Ipsos в России провело опрос о предпочтениях пользователей в выборе видео-сервисов. На первом месте среди российских платформ оказался сервис VK Видео, а на втором — RuTube. Оба сервиса имеют схожие показатели по популярности.

Основным преимуществом российских видео-сервисов является возможность бесплатного использования. VK Видео воспринимается как молодежный сервис, который предлагает интерактивные возможности.

RuTube, в свою очередь, известен своим ТВ-контентом, качественными фильмами, мультфильмами и сериалами. Одноклассники также ассоциируются с бесплатным доступом и любительским контентом. NUUM занимает нишу, близкую к VK Видео, ориентируясь на молодежную аудиторию.

Исследование проводилось с использованием онлайн-опроса среди пользователей интернета в возрасте от 14 до 60 лет, проживающих в городах России. В августе 2024 года было проведено 1225 интервью в неделю.