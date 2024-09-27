Перечислены наиболее популярные мошеннические схемы с удаленной работой в РФ

Россияне, которые ищут удаленную работу, сталкиваются с серьезной угрозой — мошенничеством со стороны недобросовестных работодателей.

По словам экспертов Центра цифровой экспертизы Роскачества, многие объявления о вакансиях содержат ссылки на фальшивые сайты, а так называемые «сервисы-гаранты» часто не выплачивают заработную плату.

Одной из самых распространенных схем является создание объявлений со ссылками на поддельные сайты, пишут РИА Новости. Мошенники просят соискателей заполнить анкеты или предоставить личные данные под предлогом тестирования или получения дополнительной информации. В действительности эти ссылки ведут на ресурсы, где злоумышленники могут получить доступ к личной информации и паролям жертв.

Кроме того, мошенники могут использовать онлайн-собеседования для своих схем. Например, они могут попросить показать экран и войти в банковские приложения, чтобы запомнить конфиденциальные данные, которые затем используют для кражи средств.

Еще одной популярной схемой является предложение «специальной» банковской карты после собеседования. Соискателям могут предложить заполнить заявку на сайте банка и взимать плату за оформление и обслуживание карты, после чего мошенник исчезает, не выполняя своих обязательств.

Часто также встречаются предложения о легких заданиях, таких как расшифровка текстов, с обещанием высокой оплаты. Для начала работы мошенники требуют предоплату, а затем просто исчезают после получения средств.

Эксперты предупреждают, что работа через «безопасные» платформы может оказаться обманом. Заказчики нередко исчезают после выполнения работы, оставляя исполнителей без оплаты.

Кроме того, часто встречаются схемы, предполагающие прохождение платного обучения с «гарантированным» трудоустройством. После завершения курса работодатель может заблокировать контакт или обвинить исполнителя в недостаточной квалификации, лишая его шансов на трудоустройство.