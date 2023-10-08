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Перечислены 5 основных причин, из-за которых у вас может тормозить компьютер

Автор На чтение 1 мин Просмотров 236 Опубликовано

В Сети рассказали об основных причинах, которые приводят к плохой работе компьютера.

Всего назвали пять факторов.

Итак, человеческий фактор сборки ПК не следует недооценивать. Ошибки магазинного техника могут привести к перегреву из-за наклеек на кулере или плохо нанесенной термопасты. Проверьте эти детали лично.

Часто наблюдается дисбаланс комплектаций: слабый CPUs с видеокартой нового поколения или один модуль памяти. Эксперты советуют проверять состав под ключ на соответствие цене.

Драйверы — важная составляющая работоспособности. Snappy обновит их автоматически, но полагаться на него нельзя полностью. Ручная установка позволяет контролировать процесс.

От вирусов защищает регулярная полная проверка с Kaspersky и Dr.Web. Также важно контролировать загрузки в диспетчере задач — многие процессы снижают быстродействие ПК.

Для слабых конфигураций оптимальны легковесные версии ОС без лишнего функционала — Linux или облегченная Windows, в противном случае бюджетный компьютер с полноценной версией ОС будет тормозить.

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