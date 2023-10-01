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Перечислены 5 лучших бюджетных смартфонов дешевле $200 по версии портала Gizchina

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Журналисты портала Gizchina опубликовали новый рейтинг, в котором рассказали о недорогих смартфонах с неплохими характеристиками.

Всего было перечислено 5 лучших бюджетных смартфонов дешевле $200.

Redmi Note 12 4G: Этот смартфон имеет экран AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Он оснащен тройной камерой с модулями на 50, 8 и 2 Мп. Внутри устройства находится процессор Snapdragon 685, а аккумулятор имеет ёмкость 5 000 мАч.

Samsung Galaxy A14 4G: У этого аппарата есть экран IPS размером 6,6 дюйма. Он работает на чипсете Mediatek Helio G80 и имеет аккумулятор на 5 000 мАч. Основная камера имеет разрешение 50 Мп, а также есть два сенсора на 5 и 2 Мп.

Redmi 10 2022: Этот смартфон оснащен процессором MediaTek Helio G88 и дисплеем IPS с частотой 90 Гц. Устройство имеет 4 камеры с сенсорами на 50, 8, 2 и 2 Мп. Аккумулятор имеет емкость 5 000 мАч.

Realme 9i: Это новая модель на базе процессора Snapdragon 680.

iPhone SE, который был представлен компанией Apple в апреле 2020 года.

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