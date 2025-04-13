Перечислены 5 лучших альтернатив смартфону Poco F7 Ultra

Эксперт YouTube-канала «Эд Скрайбер» предложил несколько моделей смартфонов, которые можно рассмотреть вместо Poco F7 Ultra.

Poco F7 Ultra имеет процессор Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ внутренней памяти и рейтинг AnTuTu около 2,8 миллиона. У него AMOLED-дисплей 6,67 дюйма, батарея на 5300 мАч и поддержка быстрой зарядки. Цена составляет около 51 тысячи рублей.

Одним из предложений является OnePlus 13. Он отличается большим экраном (6,82 дюйма), яркостью 4500 нит и батареей на 6000 мАч. Цена — около 56 тысяч рублей.

Vivo X200 Pro имеет процессор Dimensity 9400 и 16 ГБ оперативной памяти. Его AnTuTu-результат составляет 2,9 миллиона, а батарея — 6000 мАч. Стоимость — около 76 тысяч рублей.

Honor Magic 7 Pro предлагает 512 ГБ памяти, яркость 5000 нит и аккумулятор на 5270 мАч. Его цена — примерно 71 тысяча рублей.

IQOO Neo 10 Pro работает на процессоре Dimensity 9400 и имеет рейтинг AnTuTu 3 миллиона. Батарея составляет 6100 мАч, а цена — около 38 тысяч рублей.

Realme GT7 Pro имеет экран 6,78 дюймов и яркость 6000 нит. Его батарея на 6500 мАч, а стоимость — около 51 тысячи рублей.

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