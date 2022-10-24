Перечислен список самых продаваемых игровых ноутбуков на рынке РФ

В России продолжается рост продаж игровых моделей ноутбуков, а также игровых мониторов и компьютеров.

По данным аналитического отдела компании «М.Видео–Эльдорадо», с января по сентябрь 2022 года доля игровых ноутбуков составила 15% от общего количество ноутбуков.

За девять месяцев было реализовано более 320 тыс. игровых ноутбуков и около 400 тыс. игровых мониторов.

Отмечается, что каждый второй проданный монитор был игровым.

В «М.Видео–Эльдорадо» еще отметили, что бренд Thunderobot от Haier по итогам первых девяти месяцев занял первое место по продажам, несмотря на то он появился в продаже во втором квартале 2022 года.