Компания Pentaform выпустила встроенный в клавиатуру компьютер AbacusBasic

Pentaform показала самый доступный компьютер, который оценили в 150 долларов. Это полностью готовое решение, так как для работы на нем нужен только монитор.

Новый бюджетный компьютер AbacusBasic сразу встроен в клавиатуру, у которой правой стороны находится тачпад.

В основе ПК лежит старый процессор Intel Atom x5-Z8350, который вышел еще в 2016 году. Это четырехядерная платформа, работающая на частоте до 1,92 ГГц.

В компьютере в базовой конфигурации установлено 2 ГБ оперативной памяти. Будут предлагаться версии и с другим объёмом памяти, максимально может быть установлено 8 ГБ.

SSD накопитель типа eMMC встроят от 16 до 128 ГБ. В корпусе также есть Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2HDMI 2.0, USB-C, RJ45, USB 2.0 (x2) и USB 3.0, а также слот для карт памяти формата microSD.