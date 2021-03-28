Педальный электрический мопед Ninebot A30C оценили в 305 долларов

Крупнейший в Китае партнер компании Xiaomi представил электромопед Ninebot A30C, оснащенный педалями.

Новинку разработала компания Segway-Ninebot. Они показали модель с запасом хода в 40 км и педалями, которые могут пригодиться, если в электромопеде разрядится аккумулятор.

Батарея в Ninebot A30C установлена свинцово-кислотная на 48 В, ее емкость составляет 12 А·ч. Этого достаточно, чтобы Ninebot A30C на одном заряде проехал до 40 км.

Максимальная скорость новинки всего 25 км. Все параметры Ninebot A30C отображаются на цифровой панели приборов, но еще информацию можно посмотреть в смартфоне, причем через него можно активировать мотор электрического мопеда, а также поставить сигнализацию.

В моделях Ninebot A40 и Ninebot A65 уже будет установлена литиевая батарея и увеличен запас хода.