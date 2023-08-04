PC Gamer: шесть фактов, которые нужно знать перед прохождением Baldur’s Gate

Скорый релиз игры Baldur’s Gate III несомненно вызывает интерес у игрового сообщества, особенно в свете важности и привлекательности главного места действия — города Врата Балдура. Игровой портал PC Gamer предоставил любопытные факты о данной локации для тех, кто не знаком с историей этого уникального места.

Впервые после почти 20-летнего перерыва город Врата Балдура появится в видеоигре, с последним упоминанием в Baldur’s Gate: Dark Alliance 2 в 2004 году. В мире Dungeons & Dragons прошло еще больше времени, так как события Baldur’s Gate III происходят спустя 120 лет после событий во второй части игры.

Побережье Мечей, где располагаются Врата Балдура, является богатым регионом с давней историей, который широко используется во вселенной Baldur’s Gate и других играх, основанных на Dungeons & Dragons. Здесь находились другие важные города, такие как Невервинтер и Вотердип.

Город Врата Балдура был основан известным исследователем Балдураном, и хотя это имя звучит похоже на имя главного героя Baldur’s Gate, это на самом деле два разных персонажа. Балдуран, вернувшись из морских приключений, обогатился и построил стену вокруг деревни, превратив ее в процветающий город.

События Baldur’s Gate III предшествуют событиям настольного модуля Dungeons & Dragons под названием «Нисхождение в Авернус», который произошел в 2019 году. Этот модуль перенесет игроков в ад, где разворачиваются события Войны Крови, столкновение демонов и дьяволов. Город Эльтурель, находившийся недалеко от Врат Балдура, провалился в ад из-за неудачной сделки с дьяволом.

Минск и Бу, являющиеся символами серии Baldur’s Gate, были окаменевшими статуями в течение 70 лет после событий во второй части игры, но были освобождены от заклинания и отправились на новые приключения, которые были показаны в комиксе Legends of Baldur’s Gate.

Также ходят слухи о том, что Балдуран спрятал несметные сокровища где-то на Побережье Мечей, что придает дополнительную загадку и интерес к исследованию города Врата Балдура в Baldur’s Gate III.