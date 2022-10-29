Павел Дуров сообщил, что Telegram отключил платные посты для iOS из-за требований Apple

Деньги с платных постов проходили мимо Apple, и это очень сильно не понравилось американской компании, которая за транзакции в ее экосистеме просит 30%.

Павел Дуров в Telegram написал, что Apple предъявила претензии к нему за функции продажи контента на iOS устройствах.

В Telegram с помощью сторонних ботов реализовали возможность оплаты платного контента, за счет этого автор получал 100% оплаты от своих подписчиков.

Но Apple не устроило то, что она не может удерживать 30%-ю комиссию с каждого платежа владельцев смартфонов под управлением iOS.

Дуров в очередной раз напомнил, как выглядит монополист, который контролирует своих пользователей, и не позволяет монетизировать свой контент владельцам iPhone.

Основатель Telegram продолжит работу над «мощными и простыми» инструментами монетизации контента, но уже за пределами экосистемы Apple.