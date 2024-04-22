Павел Дуров прокомментировал удаление Telegram из App Store в КНР

Telegram стал самым популярным приложением для Android в Китае, заявил Павел Дуров. Он отметил, что для доступа к Telegram в Китае требуется использование VPN.

Недавно Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из своего китайского App Store. По словам Дурова, это не повлияло на количество загрузок приложения из Китая, и он считает, что Telegram не был главной целью таких действий.

Он указал на то, что власти Китая стимулируют своих граждан переходить с iPhone на Android-смартфоны производства китайских компаний, таких как Xiaomi.

В отличие от iPhone, большинство Android-телефонов позволяют загружать неопубликованные приложения за пределами магазинов приложений, включая прямую версию Telegram.

По мнению Дурова, это может привести к сокращению доли рынка iPhone в Китае. Он заключил, что Apple в очередной раз наносит ущерб себе, введя политику загрузки приложений только из App Store.